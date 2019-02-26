Sn. Tolga Atakan, hükümet olarak gerçekten de çok şanssız bir hükümet olduğunuz her geçen gün anlaşılıyor. Göreve geldiğiniz günden beridir, özellikle doğal afetler konusunda büyük olaylar yaşanıyor. Bu arada yollardaki çalışmaların yağışlı havalar nedeniyle aksaması da bu şansızlığın bir uzantısı.

Sn. Zeki Çeler, Pazar günü inşaatlarda çalışmanın yasak olmasına rağmen önceki gün Gönyeli’deki bir inşaatta yaşanan iş kazası sonucu ölümün bu yasağı takan olmadığını ortaya koyuyor.

Sn. Ersin Tatar, UBP olarak geleceğe yönelik strateji planlarınızı yaptığınız toplantılarınızın ilk haftasında oldukça geniş katılım olmuş. Anlaşılan her zaman her yerde sloganınızdaki gibi ‘bir’siniz.

Sn. Erkut Şahali, hayvancılar yarın Lefkoşa’da yine yer yerinden oynatacak bir eyleme hazırlanıyor. İnşallah tatsız olaylar yaşanmaz ve kısa sürede uzlaşma olur.

Sn. Ersan Saner, dün Meclis’te Sayın Çeler’le yaşadığınız diyalog oldukça dikkat çekiciydi. Anlaşılan artık parti olarak hükümete karşı eleştiri dozajını artırmaya başladınız.

Sn. Fuat Kutlu, geçtiğimiz Pazar günü ailenizin erkekleriyle birlikte geleneksel hale gelen trap atış turnuvasında bir araya gelerek güzel saatler geçirmişsiniz. Muhabbettiniz bol olsun.