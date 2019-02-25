Sn. Kudret Özersay, anlaşılan o ki seçmenlerinize UBP ile bir hükümet kurmanız için sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapılmaya çalışılıyor. Ancak sizin bunlara kulak tıkadığınız belli…

Sn. Cemal Özyiğit, ilköğretimden ikinci döneme başlayalı bir hafta geride kaldı. Ancak bazı okullarımızda yine kitap eksikliği mevcutmuş. Bizden aktarması…

Sn. Özdil Nami, Kıb-Tek yönetimi ile bundan sonraki süreçte daha uyumlu çalışmanız için ilk adımı sizin atmanızda fayda var… Bu arada Türkiye’den para akışının bundan sonra hızlanacağı bilgisini size kim iletti?

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi’nde dün gerçekleşen Ayrelli Günü oldukça renkli bir etkinlik olmuş. Eee cittaslow bir belediye olarak bu gibi etkinlikleri artırmanızda fayda var…

Sn. Ahmet Benli, sizinde ifade ettiğiniz gibi ‘Gönyeli’de dere yataklarına yapılaşmayı engellediğinize göre neden tüm ülkede bunu yapamayalım? Herşeyin başı irade değil mi?

Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak gerek Türkiye’de gerekse diğer yabancı ülkelerde yaptığınız temaslarla ülkemize ticaretin daha iyi noktaya gelmesi için çalışmaya devam ediyorsunuz. Allah kolaylık versin…