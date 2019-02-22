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Sn. Tufan Erhürman, arka arkaya yapılan zamlarla vatandaşların beli doğrulamaz hale geldi. Bütçe açığını tasarruf yaparak kapatmak yerine zam yaparak kapatmak hiç iyi bir fikir değil.

Sn. Filiz Besim, bir gecede ilaç fiyatlarına yüzde 26’ya varan zam yapılması vatandaşı adeta çıldırtmış. Hasta insanların gerek sağlık bulmak için gittikleri doktorlara ödedikleri vizite gerekse diğer masraflara bakılacak olursa, ülkede sağlıklı yaşamak artık hayal oldu.

Sn. Asım Akansoy, anlaşılan o ki sol partiler dışında çözüme ulaşılması için destek veren yok gibi. Ancak CTP’nin ve TDP’nin isteğiyle bu iş de olacak gibi değil karşı tarafta inanmalı.

Sn. Damla Soyalp, geçtiğimiz gün evinizden ayrılan 10 yıllık köpeğinizin üzüntüsünü yaşarken dün yeniden eve dönmesi sizi oldukça mutlu etmiş olsa gerek. Eee arada sırada onlarında gezme hakkı var.

Sn. Halil Kasım, geçtiğimiz akşam Gazimağusa Kaymakamı’nı köyünüz Görneç’te ağırlamışsınız. Kemal Sarpel beyden belediyenize katkı için herhalde talepte bulunmuşsunuzdur.

Sn. Mehmet Bolkan, Doğu bölgesinin güzide ekibi Gençler Birliği teknik direktörlüğünü üstlenerek adeta bir ateşten gömleği üzerinize geçirdiniz. Ancak sizin gibi deneyimli bir hoca için bu zor görevin altında kalkmak kolay olacaktır. Başarılar dileriz

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