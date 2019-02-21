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Sn. Ayşegül Baybars, bir avukat ve İçişleri Bakanlığı olarak eski kaymakamlardan Kemal Yılmaz’ın mahkemelerce mahkum edilmesi olayını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Filiz Besim, komşumuz Güney Kıbrıs’ta Domuz Gribi’nden 12. ölüm vakası da yaşandı. Acaba ülkemizde bu konuda bir resmi kayıt bulunuyor mu? Yoksa yaşanan ölümler domuz gribi yerine başka bir isimle adlandırılıyor?

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak ilerleyen günlerde yapacağınız sosyal sorumluluk projelerinde Asil Nadir ve eşi Nur hanımın katkılarının olacağı konusunda bir karar alınmış. Hadi hayırlısı. Herhalde Asil beyin Geçitkale Havaalanı için yapacağı yatırım bölgeye bir canlılık getirecek.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bir emektar personelinizi daha emekliye göndermenin mutluluğunu ve de burukluğunu yaşıyorsunuzdur herhalde. Hayırlısı olsun diyelim.

Sn. Biray Deliceırmak, Piyangolar Birimi olarak sizin görev yaptığınız dönemde Türkiye Milli Piyangosu’nun büyük ikramiyesi kaç defadır ülkemize çıkıyor. Sizdeki bu kerametin sırrı nedir acaba?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, uzun zamandan sonra sizi medyada olsun görmek güzel. Siyaset sahnesinden ayrılmanız sonrasında gençleşmiş gibisiniz. Demek ki siyaset insanı oldukça yıpratıyor.

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