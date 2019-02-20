Sn. Mustafa Akıncı, Meclis’te yaptığınız yaklaşık beş saatlik bilgilendirme toplantısının çıkışında oldukça gergin ve yorgun olduğunuz dikkat çekti. Kendinize iyi bakın zor bir süreç başlıyor.

Sn. Tufan Erhürman, AKSA ile olan sözleşmenin bittiği zaman uzatılmaması için çalıştığınızı ifade ettiniz. Anlaşılan o ki ilerleyen günlerde ülke elektriksiz günler yaşayabilir.

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkede turizm sektöründeki yatak kapasitesi her geçen gün artmasına karşın aynı şekilde turist sayısında artış olmadığı konusunda turizmcilerin sitemi var. Bunun belki de en büyük sebebi yüksek uçak bileti fiyatlarıdır.

Sn. İzzet Türkmen, kamuda reform içeren yeni yasa tasarısı ile ilgili bir inceleme yaptınız mı? Bazı sendika başkanları bu tasarıyı göç yasasının altında tanımladı.

Sn. Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak yaptığınız çalışmalar ile kanser hastalarına bir nebze olsun katkıda bulunmanız, gerçekten de takdire şayan. Allah sizlere güç versin.

Sn. Akın Aktunç, kıdemli dostunuz Arif Çocuk’u ziyaret ederek ona maral vermişsiniz. Bu arada onun uyarısıyla Hamitköy’de yapılan çevre temizliği oldukça büyük memnuniyet yaratmış.