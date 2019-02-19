Sn. Tolga Atakan, son günlerde halkın karayollarında oluşan çukurlar nedeniyle Karayolları Dairesi’ne gösterdiği tepkisini sosyal medya aracılığıyla duyurmasına kulak tıkamamanızda fayda var.

Sn. Teberrüken Uluçay, Meclis’te devamsızlık konusunda bayrağı çeken Hüseyin Özgürgün ile ilgili yasal süreç çalışmaya başladığına göre, inşallah Özgürgün de çalışmalara katılmaya başladı.

Sn. Ersin Tatar, partinizin mecliste devamsızlık yapan milletvekili sayısının oldukça fazla oluşu dikkat çekiyor. Bizce milletvekillerinizi uyarmanızda fayda var.

Sn. Oktay Kayalp, başınız sağ olsun. Anneniz Nazlı Kayalp’i sonsuzluğa uğurlamışsınız. Merhume’ye Tanrı’dan rahmet sizlere ise sabır versin.

Sn. Emrah Yeşilırmak, bölgenizde halk yaşamına dokunan faydalı işler yaparak bölge halkının güvenini kazanmaya devam ediyorsunuz. Yolunuz açık olsun.

Sn. Metin Atan, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğin kamu çalışanlarının geriye götüreceği iddiaları ile ilgili sendika üyelerinizle bir toplantı yapıyormuşsunuz. Hadi hayırlısı.