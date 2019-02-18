Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta Kıb-Tek konusunda yaşanan gelişmeler sonrasında acaba El-Sen yetkilileriyle bir uzlaşmaya vardınız mı?

Sn. Kudret Özersay, partinizin geçtiğimiz Cuma akşamı Bostancı’da gerçekleştirdiği toplantıda yaşanan şiddet olayı birçok kesimden tepki topladı. Ancak bazı değişimlerin sancılı olacağını bilmek lazım.

Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yapılacak olan devlet hastanesi konusunda son durum nedir? Temel atma töreni ne zaman acaba?

Sn. Ersin Tatar, UBP olarak hükümete talip gibi görünmenize karşın şu anki ortamda hükümete girmenin de sakıncalı olduğunu biliyorsunuz herhalde.

Sn. Ahmet Ersöz, takımınız Fenerbahçe’nin ligde düşme potası içinde olan takımlarla aynı puana sahip olması, sizi de derinden etkiliyordur. İnşallah sezon sonunda düşme tehlikesi yaşamazsınız.

Sn. Arslan Bıçaklı, takımınız Göçmenköy’ün adım adım Süper Lig yolunda ilerlemesi sizi oldukça keyiflendirmiş. İnşallah sezon sonunda da hedefinize varırsınız.