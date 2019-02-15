Sn. Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Akıncı için toplumda gereksiz kutuplaşmaya neden olduğu yönündeki suçlamanız dikkat çekici. Sizce Federal çözümün alternatifi ne olmalıdır?

Sn. Tufan Erhürman, dünkü Ankara ziyaretinizde konferans dışında yaptığınız görüşmeler inşallah olumlu sonuçlar doğurmuştur.

Sn. Tolga Atakan, çevre yolunun bir an önce hizmete açılması şart. Zira baksanıza sorumsuz insanlar evlerinden çıkan molozları bu yola bırakmaya başladı.

Sn. Ayşegül Baybars, dün Merkezi Cezaevi’nde yaşanan firar olayı buradaki güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koydu. Buranın daha iyi gözetlenmesi için personel sayısının artırılması gerek.

Sn. Hasan Öztaş, dün sabah saatlerinde Geçitkale Trafosu’na düşen yıldırım nedeniyle bölge saatlerce elektriksiz kalmış. Belediye olarak buraya bir paratoner takılması için katkı yapmanızda fayda var.

Sn. Özhan Monargalı, takımınız Dumlupınar’ın ikinci devreye hızlı başlaması ve kupada da çeyrek finalist olması camiayı kenetlemiş. İnşallah sezon sonunda istenilen hedefe varırsınız.