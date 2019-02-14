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Sn. Tufan Erhürman, ara bölgede düzenlenen konferansta Federasyon konusundaki açıklamalarınız oldukça beğenildi. Birilerine adeta ders vermişsiniz.

Sn. Kudret Özersay, Avrupa ülkelerinin Kıbrıs’taki temsilcileriyle yaptığınız görüşmeler, inşallah Güney Kıbrıs’tan bu görüşmelerinizi engelleyici çalışmalar yapılmaz.

Sn. Özdil Nami, El-Sen yönetim kurulu üyeleri ile aranızın her geçen gün açıldığı ifade ediliyor. Ancak biraz da çalışanların uyarılarına kulak vermenizde fayda var.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Gezi Treni’ne yoğun ilgi olduğu görülüyor. Özellikle Şubat tatilinde çocuklar için yapılan turlar çok ilgi görmüş. Ne kadar doğru bir iş yaptığınız bir kez daha görüldü.

Sn. Kemal Başat, Taşkent Doğa Parkı olarak Kanlıköy Barajı’ndan kurtardığınız tatlısu balıklarını yeniden doğaya salıvermişsiniz. Sizi ve çalışanlarınızı bir kez daha kutluyoruz.

Sn. Nevzat Akçağil,yıllardır o kadar piyango bileti almanıza rağmen hiçbir şey çıkmamasına karşın, Cardplus’tan 1000 TL’lik hediye çeki kazanmanız sizi şok etmiş diye duyduk. Hayırlısı olsun.

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