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Sn. Tufan Erhürman, bugün Ankara’da katılacağınız sempozyum sonrasında acaba mali konuları görüşmek için temaslar olacaka mı? Zira ülkeye sıcak para akışı şart.

Sn. Kudret Özersay, anlaşılan o ki Federal ortaklık konusunda sizinle Cumhurbaşkanı Akıncı arasında büyük uçurum bulunmakta. Ama sizin dediğiniz gibi siyasi eşitliği kabul etmeyen karşı tarafla anlaşma zor gibi.

Sn. Fikri Ataoğlu, yaptığınız açıklamalarda Nisan ayından itibaren uçak biletleri fiyatlarında ucuzlama olacağına vurgu yapıyorsunuz. İnşallah bu konuda yanılmazsınız.

Sn. Cemal Özyiğit, YÖK ile YÖDAK arasındaki görüşmelerde ülkemiz üniversitelerinde birçok bölümün kapatılması gündeme gelmiş. Acaba bunun doğruluk payı nedir?

Sn. Önder Fahrioğlu, 14 Şubat’a özel Neydi Olacağı ekibiyle birlikte güzel bir skeç hazırlamışsınız. Senaryosunu sizin yazdığı ve 14 Şubat günü yayınlanacak bu skeçle herkesi kahkahaya boğacaksınız herhalde.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, cittaslow belediyeleri olarak tohum takas etkinliğiniz çerçevesinde acaba başka etkinliklerde yapılacak mı? Örneğin organik ve yerel bitki satışları gibi.

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