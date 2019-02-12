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Sn. Mustafa Akıncı, anlaşılan o ki 26 Şubat tarihinde Anastasiadis ile gerçekleştireceğiniz görüşme ‘ya devam ya tamam’ niteliğinde olacak gibi. Kolay gelsin.

Sn. Tufan Erhürman, hükümet ortağınız TDP’nin desteklediği özel sektör çalışanlarına maaş desteği tüzüğü konusunda pek istekli olmadığınız görülüyor. Acaba bunun nedeni yaşanan kriz mi?

Sn. Fikri Ataoğlu, bu yılki bereketli yağmurlar sonrası Köprülü Göleti’nde biriken su ile buraya gelen kuşların gözlemlenmesi için bu bölgeye özel ilgi turizmi seferleri düzenlemek adına harekete geçmenizde fayda var.

Sn. Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak hükümet ortağınız CTP kanadı gibi siz de köy gezilerine ağırlık vermeye başlamışsınız. Bir yanda siz, diğer yanda CTP öte yanda ise UBP. Ülkedeki vatandaşlar bu kadar çok siyasi ziyareti uzun zamandır görmemişti.

Sn. Hasan Ecer, arkadaşınız, Eray’ın iki haftalık huzurunu bu hafta Kayseri’nin bozması nedeniyle ona takılmadan duramamışsınız. Bugünkü maç inşallah morallerini düzeltmeye yarar.

Sn. Niyazi Türkseven, ülkemizde görülen kuşların birçoğunu fotoğraflayan bir kişi olarak bu yıl Köprülü Göleti’ne gelen kuşlar ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Türlerde artış var mı?

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