Sn. Tufan Erhürman, hükümet olarak yapmayı planladığınız bütçedeki yüzde 10’luk tasarrufun nerelerde yapılacağı çok merak ediliyor. İzaz ikram başta olmak üzere ek mesailerden yapılırsa bizce bu tasarruf sağlanabilir…

Sn. Zeki Çeler, özel sektör çalışanlarına yapılacak katkı konusunda son günlerde çeşitli yerlerden gelen eleştiriler sizin bu hamlenizi siyasi hayatınızı devam ettirmek amacıyla yaptığınız iddia edilmekte.

Sn.Tolga Atakan, ülke genelinde yapılması gereken yol tamiratı çalışmaları konusunda bütçe ne kadar ayrıldı? Zira yeni yol yapmak yerine tamirat yapılması şart oldu…

Sn. İlker Edip, bölgenizdeki Köprülü Göleti’ne giden yolların yağmurlar sonucunda bozulması nedeniyle dün oraya gitmek isteyen birçok vatandaş yolda zor anlar yaşadı. İnşallah burası için kısa zamanda bir stabilize yol çalışması yapılır..

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak oluşturduğunuz ‘Doğal Tarım Bahçesi’ ile geleceğimiz olan çocuklara doğayı sevdirmeniz çok önemli… Kolay gelsin…

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, ülke genelinde devam eden bereketli yağmurlar bu yıl kuraklık yaşanmayacağını gösteriyor. İnşallah aşırı yağışlar nedeniyle dere baskını olan yerlerde zarar çok büyük değildir…