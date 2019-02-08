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Sn. Özdil Nami, geçtiğimiz akşam katıldığınız bir programda yaptığınız açıklamada elektrikte zammın kaçınılmaz olduğunu dile getirdiniz. Ancak petrol fiyatlarında artış olmayan bir dönemde elektriğe zam kabul edilir bir durum değil.

Sn. Ersin Tatar, anlaşılan parti içinde birileri delege yöntemine geri dönülmesini istiyor. Bu yöntem geçmişte birilerinin koltuğunu sağlamlaştırma yöntemi olarak kullanılıyordu.

Sn. Erhan Arıklı, önceki gün sabah saatlerinde İstanbul’a uçmuşsunuz. Hayırdır parti işlerini artık Ankara yerine İstanbul’a mı taşıdınız? Yoksa İstanbul’da özel işleriniz mi vardı?

Sn. Mehmet Harmancı, siz de önceki gün sabah sabah İstanbul’a uçanlar arasındaymışsınız. Hayırdır belediye ile ilgili temaslar mı var? Hadi hayırlısı olsun diyelim.

Sn. İzzet Türkmen, sendikanızın uyarılarına rağmen kıyı emniyeti biriminde yapılan işten çıkarmalar sonucunda yine karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları aksadı. İnşallah bu olaydan bir ders çıkarılır.

Sn. Orçun Kamalı, bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek FIFA Zirvesi’ne katılarak kulis yapacak olmanız çok güzel. İnşallah ülke futbolunun önünü açacak görüşmeler yaparsınız.

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