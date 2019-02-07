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Sn. Mustafa Akıncı, Şubat ayının son haftası yapılması planlanan Anastasiadis ile görüşmenizde sizce bir ilerleme olması mümkün mü?

Sn. Tufan Erhürman, toplumun hükümet olarak birçok konuda sizden beklentileri olmasına karşın bürokrasinin ağır işlemesi ve ekonomik çıkmaz adım atmanızı engelliyor herhalde. Yola devam.

Sn. Tolga Atakan, bereketli yağmurlar nedeniyle kötü olan yollar daha da bozulmaya devam ediyor. Bu konuda acilen bir yapılandırma planı yapılması şart oldu.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak yaptığınız uyarılar gerçekten de yine tam isabet. Umarız uyarılarınız dikkate alınıp en az zararla bu bereketli yağmurlar da atlatılır.

Sn. Erkut Yılmabaşar, başınız sağolsun. Annenizin vefatı nedeniyle başta siz ve aileniz olmak üzere tüm yakınlarına Allah sabır versin. Yattığı yer nur mekanı cennet olur inşallah.

Sn. Hüseyin Ekmekçi, Ümraniyespor’un Fenerbahçe’den sonra takımınız Trabzonspor’u da çelmeyeceği görülüyor. Bu işin kerameti nedir sizce?

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