banner255
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
29 0
Goller Akyerli anısına atıldı
Goller Akyerli anısına atıldı
48 0
 
Geleceğin mimarları hazır
Geleceğin mimarları hazır
20 0
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
108 0
18 0
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
45 0
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
30 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner215

Sn. Zeki Çeler, yaklaşık 4 aydır üzerinde çalıştığınız asgari ücretli KKTC vatandaşlarına destek primi verilmesi projenizde sona gelinmiş. Hadi hayırlısı olsun.

Sn. Ayşegül Baybars, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu’nun ülkemize yapacağı ziyaretin ana konusu ülkeye giriş çıkışlarda bir düzenleme yapılması mı olacak? Yoksa yeni bir çalışma mı var?

Sn. Sıla Usar İncirli, gebelik sonlandırma süresinin uzatılmasını içeren yasa değişikliği konusunda bir süre daha eleştiriler olacağa benziyor. İnşallah burada mağdur olan kişiler yine kadınlar olmaz.

Sn. Hasan Taçoy, Gelir ve Vergi Yasası ile ilgili değişikliklerin bir kandırmaca olduğunu ifade ettiniz. Bizce esas olay, yıllık 30 bin TL’ye çekilen gelirlerden vergi alınacak olması ile asgari ücretliden de vergi alınacak olmasıdır. 

Sn. Arslan Bıçaklı, yıllar sonra yeniden Kulüpler Birliği başkanlığı görevine getirildiniz. Oldukça güzlü bir ekiple yola çıktığınıza göre, önümüzdeki günlerde kulüplerin önemli talepleri olacak.

Sn. Necati Külahlılar, dün Trodos dağının zirvesine çıkarak kar keyfi yapmışsınız. Oraya gitmişken zivania ile şarapçık da alaydınız. Zira soğuk havada en iyi ısınma yolu zivaniadır.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.