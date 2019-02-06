Sn. Zeki Çeler, yaklaşık 4 aydır üzerinde çalıştığınız asgari ücretli KKTC vatandaşlarına destek primi verilmesi projenizde sona gelinmiş. Hadi hayırlısı olsun.

Sn. Ayşegül Baybars, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu’nun ülkemize yapacağı ziyaretin ana konusu ülkeye giriş çıkışlarda bir düzenleme yapılması mı olacak? Yoksa yeni bir çalışma mı var?

Sn. Sıla Usar İncirli, gebelik sonlandırma süresinin uzatılmasını içeren yasa değişikliği konusunda bir süre daha eleştiriler olacağa benziyor. İnşallah burada mağdur olan kişiler yine kadınlar olmaz.

Sn. Hasan Taçoy, Gelir ve Vergi Yasası ile ilgili değişikliklerin bir kandırmaca olduğunu ifade ettiniz. Bizce esas olay, yıllık 30 bin TL’ye çekilen gelirlerden vergi alınacak olması ile asgari ücretliden de vergi alınacak olmasıdır.

Sn. Arslan Bıçaklı, yıllar sonra yeniden Kulüpler Birliği başkanlığı görevine getirildiniz. Oldukça güzlü bir ekiple yola çıktığınıza göre, önümüzdeki günlerde kulüplerin önemli talepleri olacak.

Sn. Necati Külahlılar, dün Trodos dağının zirvesine çıkarak kar keyfi yapmışsınız. Oraya gitmişken zivania ile şarapçık da alaydınız. Zira soğuk havada en iyi ısınma yolu zivaniadır.