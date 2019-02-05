Sn. Mustafa Akıncı, dün yine bir araya geldiğiniz Sn. Lute ile neler konuştuğunuz merak konusu oldu. Acaba perde gerisinde neler pişiriliyor? İki saatlik bir görüşme, önemli gelişmeler olduğuna mı işaret acaba?

Sn. Erkut Şahali, dün yazılı basında bol bol yer alan demeçlerinize bakılacak olursa, tarım alanında somut adımlar atmanız zor gibi. İnşallah bol yağışlı bir dönem yaşanır ve devlet kuraklık tazminatı ödemek durumunda kalmaz.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak Surlariçi’nde tehlike arz eden ne kadar bina varsa boşalttırmanızda fayda var. Zira geçtiğimiz gün aniden yıkılan evde can kaybı olsaydı bunun hesabını kim verecekti?

Sn. Dr. Özlem Gürkut, sizin de açıkladığınız gibi kanserle mücadele etmek yerine kanseri önlemek için çaba harcamak çok daha önemli. İnşallah bu bilinç artık halk arasında yerleşir.

Sn. Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi olarak sürekli olarak turizmin kalkınması adına projeler üretiyor olmanız dikkat çekiyor. İnşallah bu çalışmalarınız kısa sürede meyvesini vermeye başlar.

Sn. Emre Hacı, ülkeden çıkış yapacakların, KKTC kimliğinin eski olması nedeniyle sorun yaşamaması adına kimliklerini yenilemesi daha iyi olacak gibi. Kimlik dairesi olarak bu yönde bir uyarıda bulunmanızda fayda var.