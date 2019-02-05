banner255
Geleceğin mimarları hazır
Geleceğin mimarları hazır
9 0
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
71 0
 
12 0
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
43 0
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
26 0
GG prensi ile coştu
GG prensi ile coştu
92 0
Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
36 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner215

Sn. Mustafa Akıncı, dün yine bir araya geldiğiniz Sn. Lute ile neler konuştuğunuz merak konusu oldu. Acaba perde gerisinde neler pişiriliyor? İki saatlik bir görüşme, önemli gelişmeler olduğuna mı işaret acaba?

Sn. Erkut Şahali, dün yazılı basında bol bol yer alan demeçlerinize bakılacak olursa, tarım alanında somut adımlar atmanız zor gibi. İnşallah bol yağışlı bir dönem yaşanır ve devlet kuraklık tazminatı ödemek durumunda kalmaz.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak Surlariçi’nde tehlike arz eden ne kadar bina varsa boşalttırmanızda fayda var. Zira geçtiğimiz gün aniden yıkılan evde can kaybı olsaydı bunun hesabını kim verecekti?

Sn. Dr. Özlem Gürkut, sizin de açıkladığınız gibi kanserle mücadele etmek yerine kanseri önlemek için çaba harcamak çok daha önemli. İnşallah bu bilinç artık halk arasında yerleşir.

Sn. Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi olarak sürekli olarak turizmin kalkınması adına projeler üretiyor olmanız dikkat çekiyor. İnşallah bu çalışmalarınız kısa sürede meyvesini vermeye başlar.

Sn. Emre Hacı, ülkeden çıkış yapacakların, KKTC kimliğinin eski olması nedeniyle sorun yaşamaması adına kimliklerini yenilemesi daha iyi olacak gibi. Kimlik dairesi olarak bu yönde bir uyarıda bulunmanızda fayda var.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.