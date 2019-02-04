Sn. Mustafa Akıncı, dün BM temsilcisi bayan Lute ile yaptığınız görüşmeden çıkan sonuç ilerisi için bir ışık vaat ediyor mu?

Sn. Serdar Denktaş, anneniz Aydın hanımın vefatı nedeniyle siz ve kardeşlerinizin başı sağolsun. Allah merhumeye rahmet eylesin…

Sn. Özdil Nami, Şubat ayı girmesiyle birlikte acaba elektrik tarifelerinde bir ucuzlama söz konusu olur mu? Zira petrol fiyatları 6 ay öncesine göre neredeyse yüzde 30 aşağılarda…

Sn. Tolga Atakan, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde artık karayollarında iyileştirme çalışmalarına hız vermek gerek… Bu arada Güzelyurt-Girne-Lefkoşa çevre yolunda kamulaştırma işlemi bittiyse açılış ne zaman?

Sn. Soydan Sakallı, köyünüz Hamitköy’ün konuk olduğu Karşıyaka deplasmanından çok kötü bir yenilgi alması sizin de moralinizi sıfırlamışa benziyor…

Sn. Hatice Cavlan, hızlı okuma tekniklerine günümüzde herkesin ihtiyacı var herhalde. Çünkü dünya o kadar hızlı hareket ediyor ki onun hızına yetişmek kolay değil…