Sn. Tolga Atakan, Mağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele İmar Planı için çalışmalara hız vermek amacıyla temaslara başlamışsınız. Hadi hayırlısı.

Sn. Filiz Besim, iki büyük devlet hastanesinde başhekim olmaması inşallah sıkıntı yaratmaz. En kısa sürede buralara başhekim atamanız dileğiyle kolay gelsin.

Sn. Hasan Taçoy, partinizin iktidar yürüyüşü için çalışmalara hız vermişsiniz. Bölgelerde yaptığınız toplantılarla partililerinizin de desteğini alarak çalışmalarınızı hızlandırdığını anlaşılıyor.

Sn. Ercan İbrahimoğlu, merhum oğlunuzun anısını yaşatmak amacıyla yaptırdığınız hastane odası için Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’dan teşekkür plaketi aldınız. İnşallah sağlıklı günlerde kullanılır.

Sn. Turgay Hilmi, babanız Tuğrul Hilmi Berkay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ülkeye önemli hizmetleri olan ve BRT’nin kuruluşunda yer alan babanıza Allah’tan rahmet dileriz.

Sn. Hasan Sertoğlu, sezonun ikinci devresi bugün başlıyor. Umarız, ilk devrede yaşanan hakem hatalarının olmayacağı bir ikinci devre olur. Hadi hayırlısı diyoruz.