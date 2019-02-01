banner255
Sebze yemeği pişiremez olduk
Sebze yemeği pişiremez olduk
9 0
Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
158 0
 
National Geographic seçti
National Geographic seçti
23 0
Mucize eseri hayatta kalmış insanlar
Mucize eseri hayatta kalmış insanlar
62 0
13 0
Vatandaş her yer bizim anlayışında
Vatandaş her yer bizim anlayışında
49 0
Şampiyonluk günü
Şampiyonluk günü
87 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner215

Sn. Tolga Atakan, Mağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele İmar Planı için çalışmalara hız vermek amacıyla temaslara başlamışsınız. Hadi hayırlısı.

Sn. Filiz Besim, iki büyük devlet hastanesinde başhekim olmaması inşallah sıkıntı yaratmaz. En kısa sürede buralara başhekim atamanız dileğiyle kolay gelsin.

Sn. Hasan Taçoy, partinizin iktidar yürüyüşü için çalışmalara hız vermişsiniz. Bölgelerde yaptığınız toplantılarla partililerinizin de desteğini alarak çalışmalarınızı hızlandırdığını anlaşılıyor.

Sn. Ercan İbrahimoğlu, merhum oğlunuzun anısını yaşatmak amacıyla yaptırdığınız hastane odası için Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı’dan teşekkür plaketi aldınız. İnşallah sağlıklı günlerde kullanılır.

Sn. Turgay Hilmi, babanız Tuğrul Hilmi Berkay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ülkeye önemli hizmetleri olan ve BRT’nin kuruluşunda yer alan babanıza Allah’tan rahmet dileriz.

Sn. Hasan Sertoğlu, sezonun ikinci devresi bugün başlıyor. Umarız, ilk devrede yaşanan hakem hatalarının olmayacağı bir ikinci devre olur. Hadi hayırlısı diyoruz.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.