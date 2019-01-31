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Sn. Tufan Erhürman, başlattığınız köy gezilerinde size en fazla iletilen şikayet nedir? Pahalılık nedeniyle vatandaşın eline geçen paranın uçup gitmesi mi? Yoksa alt yapı sorunları mı?

Sn. Mehmet Ali Talat, federal çözüm konusunda ilk görüşmeleri yapan siz olmuştunuz ve halen daha bunu destekleyenlerden birisi de sizsiniz. Ancak Anavatan bu konuda Cumhurbaşkanı Akıncı’yla ters düşmüş gibi.

Sn. Cemal Özyiğit, gelen duyumlara göre, dün üniversitelerle yaptığınız toplantıda bu yıl üniversitelerin öğrenci sayılarındaki düşüşün büyük boyutta olduğundan gelecek yıla bunun nasıl telafi edileceğini masaya yatırmışsınız. Allah kolaylık versin.

Sn. Sonuç Büyük, Tabipler Birliği olarak sigara konusunda yaptığınız uyarılar çok yerinde. Ancak siz de biliyorsunuz ki dünyada olduğu gibi ülkemizde de devlet, sigara üzerinden önemli bir vergi geliri elde ediyor.

Sn. Ahmet Özyaşar, eşinizin izinden gidiyormuşsunuz. Öğretmenlik için ilk adımı atarak, gerekli sağlık kontrollerini yaptırmışsınız. Hatta şubat tatili sonrasında göreve başlıyormuşsunuz. Arkadaşlarınız soruyor bunu ne zaman ıslatacakmışsınız?

Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın son olarak bir genç yeteneği daha Avrupa’ya satmasına ne diyorsunuz? Bu şekilde genç yetenekleri satarak geleceği riske atıyor değil mi?

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