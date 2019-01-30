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Sn. Tufan Erhürman, ülkede birçok kurumdan kötü kokular yayılmaya başladı. Anlaşılan hükümet olarak bazı yerleri iyice denetimden geçirmenizde fayda var. Zira yolsuzluklar adeta aldı başını gidiyor.

Sn. Erkut Şahali, Şubat ayına girmeye az kaldı. Herhalde önümüzdeki haftadan itibaren bütçenin kullanıma açılmasıyla tarım sektörünün beklediği ödemeleri yapacaksınız. Yoksa işiniz kolay değil.

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak İngiltere’den daha fazla turist çekebilmek için bizce yapılabilecek en iyi iş, uçak bilet fiyatlarını çok aşağıya çekmektir. Zira Güney’e uçan bir kişinin Kuzey’e uçan bir kişiye göre yarı yarıya daha az bilet parası ödediği bir gerçek.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, eski bir tarım bakanı olarak Meclis’ten yaptığınız eleştirilere baktığımız zaman, bu eleştirilerin benzerini sizin bakanlık yaptığınız dönemde muhalefet yapıyordu. Demek ki tarım sektöründe değişen bir şey yok.

Sn. Ali Karavezirler, göreve geldiğiniz günden beridir gerek alt yapı çalışmaları gerekse sosyal kültürel faaliyetlerle Değirmenlik bölgesinde oldukça çalışkan bir belediye hizmeti veriliyor. İnşallah diğer belediyeler de sizlerden örnek alır.

Sn. Hasan Sertoğlu, bu yıl CONIFA’nın organize ettiği Avrupa Şampiyonası’na siyasi nedenlerden dolayı katılmayacak olmamız üzücü. Acaba başka organizasyonlara katılım olacak mı?

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