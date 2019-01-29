Sn. Kudret Özersay, partinizin 1. Olağan Kongresi’ni başarıyla tamamladınız. Kongrede yaptığınız konuşma oldukça dikkat çekiciydi. Acaba dediğiniz gibi bölgecilik icraatları kalktı mı?

Sn. Cemal Özyiğit, keşke uyarıları dinleyip de özellikle ilkokullarda tatili öne çekseydiniz. Zira grip salgını özellikle ilkokullarda her geçen gün büyüyor. Birçok okulun neredeyse yarı yarıya boş olduğu bildiriliyor.

Sn. Ayşegül Baybars, sosyal medya üzerinden bazı paylaşımlarda sizin Halkın Partisi kongresine katılmadığınız yayılmış. Ancak bunun aslı astarı olmadığı bildirildi.

Sn. Aysu Basri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda göreve geldiğiniz günden itibaren yaptığınız değişimlere bir yenisini daha ekliyormuşsunuz. BRT2 kanalını BRT Spor olarak yayına sokmak için çalışmaya devam ediyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.

Sn. İzzet Türkmen, kıyı emniyeti kurumu ile ilgili önemli bilgileri kamuoyu ile paylaşacağınızı açıkladınız. Acaba bu kurumda da mı yolsuzluklar aldı başını gidiyor?

Sn. Arslan Bıçaklı, Kulüpler Birliği’nde yeniden başkanlığa adaymışsınız. Hadi hayırlısı diyelim. Bu arada bir koltukta kaç tane karpuz taşınır?