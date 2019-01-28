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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Tufan Erhürman, partinizde son günlerde Kıbrıs sorununda farklı söylemlerle ortaya çıkanlar var… Acaba bu konuda parti içinde görüşmeler  oluyor mu? Bu arada hükümet olarak yolsuzluk dosyalarını yargıya taşımayı ne zaman yapacaksınız?

Sn. Cemal Özyiğit, eski bir eğitimci ve Eğitim Bakanı olarak ülkemizde devam eden kolej sınavları nedeniyle hem aileler hem küçük çocuklar perişan oluyor. Bunu artık değiştirmenin zamanı geldi de geçiyor…

Sn. Aytaç Çaluda, Güzelyurt bölgesinde eski bir milletvekilinin partinizden koptuğu ve Demokrat Parti ile dirsek temasında olduğu bilgisi geldi. Doğruluk payı nedir acaba?

Sn. Tolga Atakan, hasta bir Galatasaraylı olarak ikinci devre itibariyle takımınızın ortaya oyduğu futbol için ne söyle bilirsiniz? Şampiyonluk yarışını sürdürmesi için takviyeye ihtiyaç var herhalde…

Sn. Bülent Dizdarlı, ay sonu itibariyle emekliliğe ayrılacağınızı öğrendik. Hade hayırlısı olsun diyelim. Herhalde artık kendi kliniğinizde çalışmaya devam edeceksiniz değil mi? Bu arada siyasete atılma düşünceniz var mı?

Sn. Raif İlker Buran, son zamanlarda gerek ülkemizde gerekse Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde görülen hortum ve fırtınaların devam etmesini bekliyor musunuz? Bu arada barajlarda doluluk oranı yer altı sularına fayda etti herhalde…

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