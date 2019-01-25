Sn. Kudret Özersay, hükümet olarak yolsuzlukların üzerine gitme konusunda birlikte hareket ettiğinizi açıkladınız. Ancak halen yolsuzluktan birilerinin yargılandığını göremedik.

Sn. Erkut Şahali, tarım sektörünün her geçen gün sıkıntılarının arttığı bu dönemde gerek doğrudan gelir desteği ödemeleri gerekse kuraklık tazminatı ödemelerinin yapılmaması çiftçinin sabrını taşırmışa benziyor. Allah size kolaylık versin.

Sn. Ersin Tatar, aldığımız duyumlara göre partinizin Güzelyurt bölgesinde eski milletvekillerinden olan birinin istifa ederek başka bir partiye geçeceği konuşuluyor. Doğruluk payı nedir?

Sn. Erkan Kaya, Demokrat Parti’nin Güzelyurt İlçe Başkanlığı konusunda size rakip çıkmasına karşı olduğunuz yönünde duyumlar aldık. Demokrasilerde yarış en önemli unsurdur. Onun için yarışmaktan korkmamanızı tavsiye ederiz.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Çiftçiler Birliği olarak on yaptığınız açıklamaya bakıldığı zaman kısa süre içinde hükümetin tarım sektörüne katkı yapmaması durumunda eylem hazırlığı içinde olacağınız izlemi var.

Sn. Rifat Berkel, geçmiş olsun. Yaşadığınız rahatsızlık nedeniyle bir süre dinleneceksiniz herhalde. Aman kendinize iyi bakın. İskele’nin size çok ihtiyacı var.