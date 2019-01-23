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Sn.Tufan Erhürman, Şeker Sigorta’da 2017-2018 yıllarında görev yapan yönetim kurulunun kurumu 2 milyon TL zarara uğrattığı yönündeki raporu acaba Savcılığa taşıyacak mısınız? Yoksa hükümet ortağınız Serdar Denktaş’ın baskısına boyun mu eğeceksiniz?

Sn. Özdil Nami, anladığımız kadarıyla yaşlanmanıza sebep Kıb-Tek olacak. Zira Ekonomi Bakanlığı’nı aldığınız günden beridir en fazla uğraştığınız konu Kıb-Tek oldu.

Sn. Zorlu Töre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için daha bir yıldan fazla bir zaman olmasına rağmen aday adaylığınızı açıkladınız.  Biraz acele alınmış bir karar gibi. Zira eskilerin söylediği gibi ‘Kim öle kim kala”

Sn. Ömer Arabacıoğlu, Şeker Sigorta konusunda anlaşılan o ki başınız oldukça fazla ağrıyacak gibi. Zira başkanlığını yaptığınız Gönyeli’ye para aktardığınız konusunda raporlar var.

Sn. Alkan Değirmencioğlu, 2019 yılının ilk ayını geride bırakmaya doğru gidiyoruz. Yeni yılda spor alanında yeni yatırımlar var mı? Bu arada Geçitkale sentetik çim sahasının açılışı ne zaman?

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak bölgenizde yeni yatırımlar konusunda nasıl bir adım atacağınız merakla bekleniyor. Başlatılan ve yarım kalan projelere herhalde öncelik verilecek.

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