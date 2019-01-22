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Sn. Kudret Özersay, ortağınız CTP’nin milletvekilinin çok fazla konuştuğunuz yönündeki açıklaması, anlaşılan sizi daha da kamçıladı. Ama bu gerilimin kimseye faydası yok.

  

Sn. Doğuş Derya, hükümet ortaklarının arasını bozacak gibisiniz. Zira Kudret Özersay’ın çok konuştuğu konusundaki açıklamanız ortamı germiş gibi.

Sn. Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak elinizi masaya vurarak asgari ücretin dün belirlenmesini sağlamışsınız. Bu arada azımsanamayacak bir artış yapılması gerçekten de önemli bir adım.

Sn. Erkut Şahali, çiftçi ekinlerinin boy atmasıyla birlikte hem ot ilacı atmak hem de verim artırmak için üst gübre kullanmak istiyor. Ancak ellerinde para kalmadığı yönünde şikayetçiler. Acaba kuraklık ödemelerinin ikinci ödemesi ne zaman?

Sn. Hasan Sertoğlu, ara transferin son gününde bu kez kesin talimat vererek transfer süresinin saat 5’te bitirmişsiniz. Kurumsal bir yapı için önemli bir adım. Hadi hayırlısı.

Sn. Softa Çayanoğlu, sezonun belki de en iyi transferlerinden birine imza attınız. İnşallah Rahmi Binatlı’nın gol sorununa çare olur.

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