Sn. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı ile aynı görüşte olamayabilirsiniz, ancak dış politikada ayni çizgide gitmeniz gerekir. Bu nedenle açıklamalarınıza biraz daha dikkat etmenizde fayda var.

Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım sigortası tarafından yapılan sel zararı tespitlerine göre ülke genelinde kaç liralık bir zarar var acaba?

Sn. Sibel Siber, dün yaptığınız açıklamalarda da değindiğiniz gibi gerçekten de bu güne kadar gelinen noktada kurumsallaşamayan bir devlet görüntüsü ortaya çıkıyor.

Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde kanalizasyon çalışmalarına başlamak için projeleri hazırlamaya başlamanız çok yerinde bir hareket. Allah kolaylık versin.

Sn. Niyazi Kızılyürek, Güney’deki AKEL partisinden Avrupa Parlamentosu adayı gösterildiniz. Hayırlı olsun. Ancak kazanma şansınız sizce var mı? Zira oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısı çok az.

Sn. Hasan Ecer, takımınız Galatasaray’ın sezonun ikinci devresine farklı galibiyetle başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bir forvete ihtiyaç var mı?