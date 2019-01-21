banner255
Sanayiciler hizmet bekliyor
Sanayiciler hizmet bekliyor
3 0
Çocuklar ve gençlerin önünü açmalıyız
Çocuklar ve gençlerin önünü açmalıyız
9 0
 
Bulutoğluları, birincilikle başladı
Bulutoğluları, birincilikle başladı
19 0
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
125 0
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
22 0
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
21 0
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
11 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner210
Mesajınız Var
banner215

Sn. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı ile aynı görüşte olamayabilirsiniz, ancak dış politikada ayni çizgide gitmeniz gerekir. Bu nedenle açıklamalarınıza biraz daha dikkat etmenizde fayda var.

Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım sigortası tarafından yapılan sel zararı tespitlerine göre ülke genelinde kaç liralık bir zarar var acaba?

Sn. Sibel Siber, dün yaptığınız açıklamalarda da değindiğiniz gibi gerçekten de bu güne kadar gelinen noktada kurumsallaşamayan bir devlet görüntüsü ortaya çıkıyor.

Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde kanalizasyon çalışmalarına başlamak için projeleri hazırlamaya başlamanız çok yerinde bir hareket. Allah kolaylık versin.

Sn. Niyazi Kızılyürek, Güney’deki AKEL partisinden Avrupa Parlamentosu adayı gösterildiniz. Hayırlı olsun. Ancak kazanma şansınız sizce var mı? Zira oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısı çok az.

Sn. Hasan Ecer, takımınız Galatasaray’ın sezonun ikinci devresine farklı galibiyetle başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bir forvete ihtiyaç var mı?

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.