Sn. Filiz Besim, dün resmen hizmete giren Kalkanlı Yaşam Evi ile Güzelyurt bölgesinde yardıma muhtaç insanlara sıcak bir yuva sağladınız. İnşallah bunun gibi daha birçok yerin açılışını gerçekleştirirsiniz.

Sn. Tolga Atakan, ülkede sürücülerin AB standartlarında eğitim alması için sürücü eğitmenlerini eğitmeye yönelik yapılan çalışmalar çok yerinde. Ancak sürücü eğitimleri yanında yolların da düzelmesi şart.

Sn. Nazife Yılmaz, Su İşleri Dairesi olarak önümüzdeki dönemde baraj ve göletlerde kapasite artırımı için çalışma yapacağınızı açıkladınız. Ah keşke kurak geçen yıllarda bunu yapabilmiş olsaydınız.

Sn. Songül Bilge, grip salgınına yakalanmamak için direniyormuşsunuz. Bu arada Mine hanım da oldukça kötü hasta olmuş. Allah daha kötüsünden saklasın. Bol bol C vitamini depolamanızı öneririz.

Sn. İlker Edip, bu yıl 5. kez gerçekleştireceğiniz Mesarya Tiyatro şöleni hayırlısı olsun. Mesarya bölgesinin kültür sanat adına ilerlemesi için yaptığınız bu çalışmalar gerçektende takdir ediliyor. Devamının gelmesini diliyoruz.

Sn. Derviş Zaim, anneniz Ruhsar Zaimağaoğlu vefat etmiş, başınız sağ olsun. Merhume’ye Tanrı’dan rahmet sizlere ise sabırlar dileriz.