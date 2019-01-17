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Sn. Erkut Şahali, gerek ülkemizdeki etkili yağmurlar gerekse Güney Kıbrıs’tan gelen derelerin suları ile Lefke ve Güzelyurt barajları dolup taştı. İnşallah bu taşkınlar zarara yol açmaz.

Sn. Zeki Çeler, çok geçmiş olsun. Anlaşılan siz de kötü havalardan etkilendiniz. Bundan sonra üşütmemeye dikkat etmeniz gerekecek. Zira bronşit kalıcı olabilir.

Sn. Tolga Atakan, anlaşılan bu yıl ülkemizde bilişim alanında oldukça önemli rekabet olacak. Dün Vodafone Türkiye CEO’sunun sizinle yaptığı görüşme bunu gösteriyor.

Sn. Mehmet Harmancı, dün Kanlı Dere’nin Güney Kıbrıs tarafında taşmalar yaşanması nedeniyle Lefkoşa sakinleri endişeli saatler yaşadı. Ancak korkulan olmaması yüreklere su serpti.

Sn. Mahmut Özçınar, bölgenizde görülen yağışlar ve Güney’den gelen dereler az daha şehir merkezine ulaşsın. İnşallah daha fazla zarar vermeden akar ve gölgeniz için bereket olur.

Sn. Akay Aşina, kulübünüz K.Kaymaklı’nın Mustafa Yaşinses’in bonservisini Girne Halk Evi’ne satması sonrasında futbolcuların alacaklarının ödendiği ve kulüpte bir bahar havasının yaşandığı görülüyor. Hadi hayırlısı olsun.

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