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Sn. Tufan Erhürman, Vicdani Ret Yasası’nın henüz Meclis gündemine gelmemesi nedeniyle Halil Karapaşaoğlu hakkında verilen para cezasını ödemediğinden dolayı hapse gitti. Umarız bu olay son olur.

Sn. Fikri Ataoğlu, dün Dr. Küçük için Anıttepe’de yapılan törende tüm mütevaziliğinizle hareket ederek, ön saflarda değil vatandaşlarla beraber saf tutmuşsunuz. Eee size de bu yakışır.

Sn. Zorlu Töre, dünkü tören ve anma etkinliklerinde gözler hep sizi aradı. Ama dün Meclis Genel Kurulu olduğu için başkan yerine sizin oturumunu yürüttüğünüz hiç düşünülmemiş olsa gerek.

Sn. Zeki Çeler, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin faizlerinin indirilmesi konusunda yapılan çalışmalar ne durumda? Acaba bu ay sonuna kadar özel sektörü rahatlatacak bir kararname hazırlanacak mı?

Sn. Savaş Tilki, ne soğuk hava ne de yağmur sizin günlük sporunuzu yapmaya engel olamaz değil mi? Eee sağlık, sporla başlar. Onun için hayat boyu spora devam diyoruz.

Sn. Oktay Kayalp, önceki gece Alaniçi köyünde CTP olarak yaptığınız bilgilendirme toplantısında yapılan konuşmalarda çok dolaylı konuştuğunuz yönünde eleştiriler var. Her şeyi Türkiye’nin atacağı adımlara bağlamamanızda fayda var.

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