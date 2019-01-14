banner255
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
70 0
Basketbolda zirvede LAÜ var
Basketbolda zirvede LAÜ var
17 0
 
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
96 0
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
115 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
26 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
22 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
17 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner210
Mesajınız Var
banner215

Sn. Mustafa Akıncı, geçtiğimiz günlerde katıldığınız bir etkinlikte yaptığınız açıklamada bölünmüşlüğün kalıcı hale doğru ilerlediğine dikkat çektiniz. Doğru bir tespit ama bundan en büyük zararı Kıbrıslılar görecek değil mi…

Sn. Kudret Özersay, siz ‘BM askerine gerek kalmadı’ diyorsunuz ancak BM yetkilileri bunun tam tersini düşünüyor herhalde. Zira Barış Gücü askerlerinin görevinin 6 ay daha uzatılması öneriliyor.

Sn.  Tolga Atakan, Kalecik ile Tuzluca arasındaki kapatılan yol trafiğe kısa sürede açılmazsa bölgede kötü şeyler yaşanabilir. Zira bölge Kalecik köy halkı trafiğin yoğunluğundan şikayetçi…

Sn. Alkan Değirmencioğlu, arkadaşlarınız kendilerinin yaşlanırken Spor Dairesi olduktan sonra sizin gençleştiğinizi dile getiriyorlar. Özellikle saçlarınız simsiyah duruyormuş. Acaba bunun sırrı nedir?

Sn. Ali Yöney, Kaymaklı Kulübü ile ilgili görüşlerinizde çok haklısınız. Camianın bir çatı altında birleşmek yerine bölünmeye gitmesi kendilerini küme düşmeye doğru sürüklüyor…

Sn. Elmas Tokay, bakanlıkta birçok işi ve personelin sorununu kısa sürede çözerek, bakanın işlerini de kolaylaştırıyormuşsunuz. Anlaşılan bol bol hayır dua alıyorsunuz…

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.