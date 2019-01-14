Sn. Mustafa Akıncı, geçtiğimiz günlerde katıldığınız bir etkinlikte yaptığınız açıklamada bölünmüşlüğün kalıcı hale doğru ilerlediğine dikkat çektiniz. Doğru bir tespit ama bundan en büyük zararı Kıbrıslılar görecek değil mi…

Sn. Kudret Özersay, siz ‘BM askerine gerek kalmadı’ diyorsunuz ancak BM yetkilileri bunun tam tersini düşünüyor herhalde. Zira Barış Gücü askerlerinin görevinin 6 ay daha uzatılması öneriliyor.

Sn. Tolga Atakan, Kalecik ile Tuzluca arasındaki kapatılan yol trafiğe kısa sürede açılmazsa bölgede kötü şeyler yaşanabilir. Zira bölge Kalecik köy halkı trafiğin yoğunluğundan şikayetçi…

Sn. Alkan Değirmencioğlu, arkadaşlarınız kendilerinin yaşlanırken Spor Dairesi olduktan sonra sizin gençleştiğinizi dile getiriyorlar. Özellikle saçlarınız simsiyah duruyormuş. Acaba bunun sırrı nedir?

Sn. Ali Yöney, Kaymaklı Kulübü ile ilgili görüşlerinizde çok haklısınız. Camianın bir çatı altında birleşmek yerine bölünmeye gitmesi kendilerini küme düşmeye doğru sürüklüyor…

Sn. Elmas Tokay, bakanlıkta birçok işi ve personelin sorununu kısa sürede çözerek, bakanın işlerini de kolaylaştırıyormuşsunuz. Anlaşılan bol bol hayır dua alıyorsunuz…