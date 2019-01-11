Sn. Fikri Ataoğlu, turizm alanında yürütülen tüm tanıtım çalışmalarına rağmen üçüncü ülkelerden gelen turist sayısında artış olmamasının nedeni herhalde direkt uçuşun olmamasıdır. Bu durumu çözmenizde fayda var.

Sn. Ayşegül Baybars, ülkede nüfus sayımı yapılmadan vatandaş nüfusun 350 bin olduğunu açıklamanız kafaları karıştırdı. Acaba toplam nüfus kaç?

Sn. Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinizden aniden ayrılmanızdaki sebep nedir bilmiyoruz ama, anlaşılan o ki çözüm konusundaki çıkmaz sizi de etkilemiş durumda.

Sn. Salih Kayım, restorancılar olarak KDV oranlarının % 5 olarak kalmasını istediğinizi Maliye Bakanı’na ilettiniz. Bu isteğinizi tüm sektörler de talep ediyor ancak Maliye’nin kasasını doldurması için bakanın gelire ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi olarak son 4 yıl içinde yaptığınız tüm müracaatlara rağmen bölgenizdeki birçok yerdeki elektrik ve telefon direklerinin yerlerinin değiştirilmesi sizi isyan ettirmiş. Yerden göğe kadar haklısınız.