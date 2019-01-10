Sn. Ayşegül Baybars, ülkede adaletin herkese eşit olduğunu ispat etmek için Bulut Akacan’ın özel hastanede değil devlet hastanesinde kontrol altına alınmasını sağlamanız çok yerinde bir karardı. İnşallah devamı da gelir.

Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı olarak Karpaz bölgesine tam donanımlı bir sipanser tarzı sağlık merkezi açılması artık şart. Zira insan sağlığı için her saniyenin önemi büyük.



Sn. İrem Uygun, genç bir avukat olmanıza karşın cesaretinize hayran olmamak yanlış olur. Özellikle işadamı Bulut Akacan ile ilgili sosyal medyadan yaptığınız paylaşım çok takdir topladı.



Sn. Ahmet Sennaroğlu, Yedikonuk Plajı’ndaki karavan yeri için İçişleri Bakanlığı’na yapılan itiraz sonucu buradaki yapılaşmanın 15 gün içinde temizlenmesi belediyenizden isteniyormuş. Anlaşılan başınız ağrıyacak.

Sn. Emrah Yeşilırmak, son günlerde Yeni Erenköy bölgesinde arka arkaya yaşanan doğal afetler dikkat çekiyor. İnşallah devlet kanadı bölgenize en kısa sürede gereken desteği verir. Moralinizi bozmadan çalışmaya devam diyoruz.

Sn. Şenlik Çetinkaya, 5-6 atlet arkadaşınızla birlikte hem Liderimiz Dr. Küçük hem de Denktaş için koşacakmışsınız. Keşke bu koşunuz halk koşusu şeklinde olaydı.