Sn. Tufan Erhürman, Vicdani Ret Yasası’ndan her isteyenin yararlanamayacağını söylediniz. Bunun anlamı çok farklı yönlere çekilir. Bu nedenle biraz açmanızda fayda var.

Sn. Kudret Özersay, Kıbrıs’ta bu yıl bir dönüm noktası olacak gibi görülüyor. Zira sizin de Amerika’da yaptığınız temaslarda ortaya çıkan tablo bu yönde.

Sn. Zeki Çeler, gönlünüzden geçen asgari ücret rakamını keşke söyleseydiniz. Zira o rakamla belki de şimdi ancak bir aile geçinebilmekte. Bu nedenle açıkça rakamları telaffuz etmekten korkmamalıyız.

Sn. Tolga Atakan, fanatik taraftarı olduğunuz Galatasaray’ın yıldızlarını teker teker satmasına ne diyorsunuz? Son olarak takımdan ayrılan Rodrigues ile biraz daha güç kaybetti. Bunun anlamı da takımın şampiyonluktan koptuğu yönünde mi?

Sn. Fehmi Oktay, eski bir meteoroloji müdürü olarak, bu yılki yağmurların geçmiş yıllardaki rekorları geçebileceği konusundaki şimdiki müdür Raif Buran’ın açıklamalarına katılıyor musunuz?

Sn. Ersan Karataş, Göçmenköy’ün bu yıl Süper Lig hedefiyle çıktığı yolda ilk devreyi lider tamamlaması sonrasında. Takıma takviyelere devam ediyorsunuz. İnşallah sezon sonu hedefinize ulaşırsınız. Bol şanslar.