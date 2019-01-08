Sn. Tolga Atakan, partiniz Halkın Partisi’nin 3. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir resepsiyon yapmadığınız dikkat çekti. Acaba bunun sebebi parti üst kademesinin yoğunluğu mu?

Sn. Cemal Özyiğit, hükümet olarak Vicdani Ret Yasası’nı Meclise taşıyacağınızı dile getirdiniz. Ancak dün yine herhangi bir gelişme olmadı. Umarız bu yasa hükümetin dağılmasına neden olmaz.

Sn. Zorlu Töre, dün mesai bitimine kadar da Vicdani Ret Yasası için Meclis Başkanlığı’na hükümetten bir dilekçe gelmediğini sosyal medya hesabınızdan duyurdunuz. Bu konuyu bizce fazla abartmanıza gerek yok.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak yıllarla ilgili verdiğiniz yağmur miktarlarına bakıldığı zaman bu yıl gerçekten de rekorlar yılı olabilir. Bu arada sizinde dediğiniz gibi yağmur sularının denize akması değil barajda toplanması şart.

Sn. Gürkan Yağcıoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası olarak Aralık ayında yaşanan sel felaketi ile ilgili hazırladığınız rapordan çıkan sonuçlara göre bu felaketin en büyük sebebi teknik yanlışlıklar. Umarız artık bu yanlışlıklardan ders alınır.

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak bölge kulüplerine yaptığınız katkılar devam ediyor. İnşallah bu hareketleriniz diğer belediyelere de örnek olur.