banner237
“Doğada ne ararsanız bulunur”
“Doğada ne ararsanız bulunur”
4 0
Masal üç yaşında
Masal üç yaşında
33 0
Çocuklara yeni yıl sürprizi
Çocuklara yeni yıl sürprizi
9 0
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
49 0
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
12 0
Oscar'ın habercisi Altın Küre sahiplerini buldu
Oscar'ın habercisi Altın Küre sahiplerini buldu
16 0
Kıbrıs Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
Kıbrıs Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
291 0
Gripsavar 11 Bitki ve Çayları
Gripsavar 11 Bitki ve Çayları
15 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner210
Mesajınız Var
banner215

Sn. Tolga Atakan, partiniz Halkın Partisi’nin 3. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir resepsiyon yapmadığınız dikkat çekti. Acaba bunun sebebi parti üst kademesinin yoğunluğu mu?

Sn. Cemal Özyiğit, hükümet olarak Vicdani Ret Yasası’nı Meclise taşıyacağınızı dile getirdiniz. Ancak dün yine herhangi bir gelişme olmadı. Umarız bu yasa hükümetin dağılmasına neden olmaz.

Sn. Zorlu Töre, dün mesai bitimine kadar da Vicdani Ret Yasası için Meclis Başkanlığı’na hükümetten bir dilekçe gelmediğini sosyal medya hesabınızdan duyurdunuz. Bu konuyu bizce fazla abartmanıza gerek yok.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak yıllarla ilgili verdiğiniz yağmur miktarlarına bakıldığı zaman bu yıl gerçekten de rekorlar yılı olabilir. Bu arada sizinde dediğiniz gibi yağmur sularının denize akması değil barajda toplanması şart.

Sn. Gürkan Yağcıoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası olarak Aralık ayında yaşanan sel felaketi ile ilgili hazırladığınız rapordan çıkan sonuçlara göre bu felaketin en büyük sebebi teknik yanlışlıklar. Umarız artık bu yanlışlıklardan ders alınır.

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak bölge kulüplerine yaptığınız katkılar devam ediyor. İnşallah bu hareketleriniz diğer belediyelere de örnek olur.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.