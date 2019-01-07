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Sn. Mustafa Akıncı, sizin suskunluğunuza karşın Rum Yönetimi Başkanı sayın Anastasiadis her fırsatta demeç vermeye devam ediyor. Acaba bu suskunluğunuzu ne zaman bozacaksınız?

Sn. Tufan Erhürman, bugün Meclis gündemine gelmesi beklenen Vicdani Ret Yasası Tasarısı’nın içeriği merakla bekleniyor. Umarız bu konuda karmaşa yaratacak bir yasa tasarısı yapılmamıştır.

Sn. Ersin Tatar, hükümetin kendi tabanı için Vicdani Ret Yasası’nı hazırladığını söylediniz. Ancak bizce birçok yönden faydalı bir yasa olabilir…

Sn. Ayşegül Baybars, 2017 içinde UBP hükümeti tarafından dağıtılan kırsal kesim arsalarının durumu ile ilgili bir çalışma yapmanızda fayda var? Zira bazı bölgelerde dere yataklarının içerisinde arsalar verilmiş…

Sn. Halil Kasım, dün arkadaşlarınızla cikla avına gitmişsiniz. Ancak av bahane yeme içme ve muhabbet şahane olmuş diye duyduk. Afiyet olsun…

Sn. Hasan Öztaş, cittaslow belediyelerinin başkanlarıyla birlikte yaptığınız çalışmalar merakla bekleniyor. Önümüzdeki dönemde inşallah güzel işler çıkaracaksınız…

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