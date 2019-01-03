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Sn. Tufan Erhürman, harçlara yapılan yüzde 30 civarındaki zamlar vatandaşın canını yakmasına karşın pek ses çıkarmadı. İlerleyen günlerde Fransa’daki gibi bir sarı yelekliler protestosu inşallah ülkemizde de olmaz.

Sn. Tolga Atakan, ülkedeki yolların birçok yerde aşırı yağmurlar sonrasında ya sular altında kaldığı veya çöktüğü görülüyor. İnşallah bu sorunlar birilerinin canını yakmaz.

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle yollar ve birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Anlaşılan bölgenizde zarar büyük çapta.

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi bünyesinde gerçekleşen Devlet Piyangosu çekilişi sonrasında 1,5 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi ilk iş gününde parasını almış. Ne kadar güvenilir olduğu bir kez daha ortaya konan Devlet Piyangosu’nun bundan sonraki büyük ikramiyesi ne olur?

Sn. Ali Başman, takımınız K.Kaymaklı’nın yaşamış olduğu maddi sıkıntılar oldukça manidar. Sizin döneminizde hiçbir zaman böyle sıkıntılar yaşmayan kulübün şu anda bu durumda olmasının nedeni nedir?

Sn. Erhan Keser, önümüzdeki hafta sonu başlayacak olan Birinci İnce Av inşallah doğada kalan diğer keklik ve tavşanların sonunu getirmez. Zira cikla avı altında tavşan avlandığı yönünde bilgiler geliyor.

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