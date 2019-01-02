Sn. Erkut Şahali, bereketli yağmurlar birçok bölgedeki dereleri taşırdı, hatta göletleri taşırdı. Bizce artık ülkede su alt yapısı konusunda projeler üretilerek denize akan yağmur suları değerlendirilmeli…

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak yaptığınız tahminler tam isabet. Bu yağmurların acaba ilerleyen zamanlar için de devam edeceğini söyleyebilir misiniz?

Sn. Ömer Emiroğlu, Yenicami Kulübü’ndeki mekanınızdan çalınan eşyaların polisin başarılı operasyonu sonucunda bulunduğunu duyduk. Büyük geçmiş olsun.

Sn.Hasan Sadıkoğlu, İskele ve bölgesinde yağan bereketli yağmurlar bazı yerlerde olumsuzluklara yol açmış. Ancak belediyenizin yerinde müdahaleleriyle büyük sorunlar yaşanmamış…

Sn. Ömür Devecioğlu, futbolcunuz Eren Aktaş’ın yaşadığı kötü sakatlık nedeniyle başta siz olmak üzere tüm camianıza geçmiş olsun. Bu arada futbolda böyle kötü sakatlıklar yaşanır. Onun için futboldan soğumanıza gerek yok…

Sn. Tuluy Kalyoncu, Kıb-Tek çalışanları yılın ilk gününde yine alarm şeklinde mesai yaptı. İnşallah bu çalışmalarınızın değeri bilinir.