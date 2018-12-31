Sn. Tufan Erhürman, geride kalan 2018 yılı gerçekten oldukça zor bir yıl oldu. Partinizin hükümette olması nedeniyle büyük sorumluluğun üzerinde olmasından dolayı da sağlık açısından yıprandığınız anlaşılıyor. Biraz dinlenmenizde fayda var.

Sn. Serdar Denktaş, 2018 yılı hayat pahalılığının yüzde 32 olduğunu ve bu nedenle harçlara da yapılan zammın yüzde 30’larda olduğunu açıkladınız. Bunun bir diğer anlamı yasal soygun değil mi?

Sn. Ayşegül Baybars, vatandaşlıklar konusunda yüzlerce kişinin beklemesine karşın ince eleyip sık dokuduğunuz anlaşılıyor. Artık 12 mühürü olanların daha fazla bekletilmemesi gerek.

Sn. Ersin Tatar, UBP olarak son günlerde yapılan bazı eylemlere arka planda destek verdiğiniz konusunda Başbakanın anımsatması var. Acaba bunun doğruluk payı nedir?

Sn. Ali Özgöçmen, dün sabahın erken saatlerinde bir hemşireye tokat atılarak darp edilmesi gerçekten de üzücü. Bu konuda bizce yasal süreci sonuna kadar götürmekte fayda var.

Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün ilk devreyi liderlik koltuğunda bitirmesi camiayı şampiyonluk konusunda biraz daha inandırmış olsa gerek. Bol şanslar.