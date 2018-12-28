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Sn. Mustafa Akıncı, hayırlı yaşlar dileriz. Limasol’da 1947 yılında başlayan yaşam yolculuğunuzun büyük kısmını kuzeyde geçirmenize karşın Limasol’u özlüyor musunuz?

Sn. Filiz Besim, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında sigara içilmesi nedeniyle yaşanılan tatsız olayın ardından dün bir gazetemizde Bakanlığınıza bağlı personelin yaptığı yılbaşı yemeğinde ağızlarında sigara ile poz vermesi tam bir tezatlık oldu.

Sn. Cemal Özyiğit, bu öğretim yılında özellikle ilkokullarımızda yaşanan şansızlıklar bitmek bilmiyor. Dün de Serdarlı İlkokulu’na yıldırım düşmesi sonucu okulun harabeye döndüğü bildirildi. İyi ki okulda öğrenciler yoktu.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı İlkokulu’na düşen yıldırım büyük hasara yol açmış. Okulda yaraların sarılması için Serdarlı Belediyesi olarak çalışmalara katkı koyacaksınız herhalde.

Sn. Fehmi Oktay, dün başta Trodos olmak üzere ülkemizde Beşparmak Dağları’nda da görülen dolu yağışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğleye kadar sonbahar havası varken öğlen dolu düşmesi şaşırtıcı bir durum.

Sn. Mehmet Malek, önceki gün ta Baf’a kadar uzanmışsınız. Hayırdır, Baf’ta ne işiniz vardı? Yoksa arkadaşınızı kırmamak için mi onunla gittiniz?

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