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Sn. Mustafa Akıncı, BM görevlisi Jane Hole Lute’un ziyareti sonrasında pek fazla demeç vermiyorsunuz. Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Sayın Anastasiadis’e yeni yıl hediyesi gönderdiniz mi?

Sn. Suat Günsel, Forbes Dergisi tarafından size verilen ‘Türkiye’nin yaşayan en büyük zihinleri’ ödülü gerçekten de çok önemli ve değerli bir ödül. Bu başarılarınızın devamı dileğiyle.

Sn. Behiç Öztürk, dün yemin ederek başladığınız Başsavcılık görevinizde başarılar dileriz. İnanıyoruz ki hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin yeni görevinizde devletin menfaatlerini koruyarak ileriye götüreceksiniz.

Sn. Tolga Atakan, Bayındırlık Bakanlığı olarak önümüzdeki yıl için Ercan Havalimanı’nda yeni binanın hizmete başlayacağını ifade etmiştiniz. Ancak bu binanın işletmesini yapan şirketin halen vergi borçlarını ödememesi sıkıntı yaratıyor. Bu konuda nasıl bir çözüm üreteceksiniz?

Sn. Aysu Basri Akter, dün bize ulaşan vatandaşımız BRT yayınları ile ilgili bazı sitemler iletti. Bunların başında BRT TV’nin sabah açılışında neden İstiklal Marşı’nın artık çalınmadığı geliyor. Bir diğerinin ise bazı radyon kanallarının frekansları sıkıntılı bizden iletmesi.

Sn. Koral Bozkurt, bundan iki sezon önce bir Kaymaklı maçı öncesinde MTG’li futbolcular da bugünkü Kaymaklı futbolcuları gibi boykot kararı alarak maça çıkmazken, MTG alt yapısı sahaya çıkmıştı. Acaba bu hafta Kaymaklı A takımı oyuncuları boykot yaparsa MTG olarak siz ne yapacaksınız?

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