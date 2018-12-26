Sn. Tufan Erhürman, geçmiş olsun. Anlaşılan gerek bütçe görüşmelerindeki tempo gerekse son zamanlarda yaşanan bazı üzücü olaylar sizi etkilemiş olsa gerek. Aman kendinize dikkat edin.

Sn. Kudret Özersay, dün toprağa verilen şehit Hüseyin Ruso’nun naaşı için düzenlenen tören herhalde sizi de oldukça duygulandırmıştır. Ne de olsa siz de bir şehit çocuğusunuz.

Sn. Özdil Nami, dünyada petrol fiyatlarını düşmesi nedeniyle petrol ürünlerinde indirim yapılıyor. Acaba ülkemizde elektrik tariflerinde indirim olma ihtimali nedir? Bu kış günlerinde arzın artması nedeniyle bir indirim vatandaşı rahatlatabilir.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi bünyesinde düzenlenen 8.inci İkincihoca anı koşusuna sizde katılmışsınız. Sporun içinden gelen bir kişi olarak örnek olmaya devam ediyorsunuz.

Sn. Aysu Basri Akter, BRTK’nın 55. Kuruluş yıldönümünü nedeniyle, Kıbrıs Türk toplumunun önemli bir mihenk taşı olması bilinciyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Sn. Akay Aşina, K.Kaymaklı Spor Kulübü olarak yaşadığınız maddi sıkıntılardan dolayı futbolcuların boykot kararı alması spor gündemine bomba gibi düştü. Umarız bu konu hafta sonuna kadar bir çözüme ulaşır.