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Sn. Erkut Şahali, bugün temeli atılacak olan sulama alanları projesi inşallah ülkemizde başta narenciye olmak üzere birçok tarım alanında faydalı olur. Bu arada ülkede bulunan Türkiye Tarım Bakanı Sayın Pakdemirli ile tarım alanındaki işbirliğini de geliştirirsiniz inşallah

Sn. Kudret Özersay, partinizden yaşanan istifa oldukça dikkat çekici. İnşallah ilerleyen günlerde bu istifanın arkası gelmez. Yapılan zümre partisi suçlaması ise önemli bir iddia.

Sn. Filiz Besim, bir taraftan yeni hastane projeleriyle ilgilenirken, diğer taraftan ise var olan hastaneleri geliştirme çalışmalarınız hızla devam ediyormuş. Acaba yeni hastane için temel atma ne zaman?

Sn. İpek Halim, Limasol Sosyal Sorumluluk projeleri ile çocuklara hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Bu gibi projelerin devamı dileğiyle kolay gelsin.

Sn. Hasan Çağda, geçmiş olsun. Sosyal medya hesabınızdan paylaştığınız fotoğraf ve altına yaptığınız yorum sizin başınızı oldukça ağrıtmış. İnşallah daha da ağrımaz.

Sn. Sanlı Çoban, yapılan böbrek nakli sonrası yavaş yavaş toparlanıyorsunuz herhalde. Bu arada Gönyeli’nin aldığı galibiyet Beşiktaş’la kaçan keyfinizi yerine getirmiş olsa gerek.

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