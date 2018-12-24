Sn. Tufan Erhürman, yeni yıla girmeye artık kısa bir zaman kaldı. Dörtlü koalisyon hükümetiyle önümüzdeki yıl inşallah beklenen reformalara imza atarsınız.

Sn. Ersin Tatar, sanki hükümetteymiş gibi demeçler veriyorsunuz. Sizinde dediğiniz gibi güçlü bir devlet için güçlü bir ekonomi şart.

Sn. Özdil Nami, dövizin ve petrol fiyatlarının gerilemesi ile elektrik fiyatlarında da bir gerileme olması bekleniyor. Umarız bu beklentinin tersi yönünde bir adım olmaz…

Sn. Mehmet Hatay, yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucunda şirketiniz METGİN Ltd. Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerindeki modern binasına taşınmış. Bol kazançlı günler dileriz…

Sn.Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeni yılda işverenleri rahatlatma adına bazı aflar yapılması için çalışma yapıldığı yönünde bilgiler var. İnşallah bu gerçek olur zira birçok sektör zor günler yaşıyor…

Sn. Cengiz Ozaner, geçmiş olsun. Geçtiğimiz haftalarda küçük bir operasyon geçirmişsiniz. İnşallah kısa sürede toparlanırsınız. Bu arada takımınız Akova ilk devreyi lider bitirecek gibi…