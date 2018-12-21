Sn. Kudret Özersay, sosyal medyadan yaptığınız açıklamada Denktaş ailesine Metehan bölgesinde arazi verilmediğini söylediniz. Eee yapılan üniversite hangi arazinin üzerine kuruldu?

Sn. Hüseyin Özgürgün, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde hiç sesinizi duymadık. Anlaşılan partinizdeki seçimler sonrasında siyasete küstünüz. Bu arada bebek nasıl gidiyor?

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, dün katıldığınız cenaze töreninde sizi oldukça bitkin gördük. Anlaşılan Başhekimlik sizi oldukça yıpratmaya başladı. Biraz tatil yapmanızda fayda var.

Sn. Ahmet Benli, üst geçit konusunda yaşanan sıkıntı için dün yapılan eylem sonrası artık biraz daha sıkıntı büyüdüğünü görüyoruz. Bu konuda yargının hızlanması için siz de çalışmalısınız.

Sn. Ege Çakmak, uzun zamandır sizinle görüşemedik. Ancak sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla bu Fenerbahçe’nin durumu nedeniyle moraliniz bozukmuş. Dert etmeyin bu sezon ligde kalırsınız inşallah.

Sn. Ali Kişmir, Basın-Sen olarak Serdar Denktaş’ın Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalara verdiğiniz yanıt oldukça dikkat çekiciydi. Sizin de dediğiniz gibi ifade özgürlüğü bu şekilde susturulmamalı.