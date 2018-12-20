Sn. Tufan Erhürman, kamuda yapılan denetimlerde 400 çalışandan 88 kişinin mesai saatlerine uymadığını açıkladınız. Bu oldukça önemli bir rakam, inşallah gerekli cezai işlem uygulanır.

Sn. Cemal Özyiğit, Mağusa okullarında görülen uyuz salgını ile ilgili size gelen bilgiler neler? Bu konuda bir açıklama yapmamanız dikkat çekti.

Sn. Zeki Çeler, Bakanlığınızın bütçe görüşmelerinde milletvekillerine sunduğunuz dosya ile istedikleri cevapları alacakları yönündeki konuşmanız muhalefet milletvekillerini oldukça kızdırmış. Umarız çok daha fazla gerilim olmaz.

Sn. İsmet Özgüren, kardeşiniz Raif Özgüren’in durumunun oldukça kritik olduğunu öğrendik. İnşallah bir mucize gerçekleşir ve kısa sürede toparlanır.

Sn. Hüseyin Özen Yılmaz, son günlerde basın ile aranızın gerildiği anlaşılıyor. Unutmayın ki basın ülkenin dördüncü gücüdür. Onun için basınla aranızı iyi tutun.

Sn. Raif İlker Buran, ülkemizde son günlerde etkili olan sağanak yağmurlarla birlikte herhalde aralık ayı normallerinin üzerine çıkıldı. Acaba Ocak ayının hava durumu nasıl görülüyor?