Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinin gece yarısından sonrasına sarkmasına rağmen çiftçilerin Meclis’te bütçe görüşmelerini takip etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada doğrudan gelir desteği ile akaryakıt desteği konusundaki önerilerini nasıl buldunuz?

Sn. Ayşegül Baybars, İmar Planı çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını açıkladınız. İnşallah bu çalışmalar ehli kişiler tarafından oluşacak geniş bir komiteyle yapılır.

Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılı faaliyet raporunu mail yoluyla milletvekillerine göndermenize rağmen bazı muhalefet vekillerine ulaşmaması dün meclisi germiş. Keşke mail yerine kitapçık halinde onlara ulaştıraydınız. Bu arada bize de gönderirseniz seviniriz.

Sn. İpek Halim, ‘Limasol Sosyal Sorumluluk’ projesi kapsamında çocuklara tiyatroyu sevdirmek için onlara sunduğunuz tiyatro oyunları oldukça beğeniliyormuş. Sizleri kutluyor ve örnek olmasını diliyoruz.

Sn. Evrim Kamalı, yeni yılı Fransa’da ailenizle birlikte karşılamak için yolculuğa hazırlanıyormuşsunuz. İyi yolculuklar. Umarız ‘sarı yelekliler’in gazabına uğramazsınız.

Sn. Taner Ulutaş, anjiyo olduktan sonra ayaklanıp, mahallede kısa yürüyüşlere ve bakkal alışverişlerine de başlamışsınız.