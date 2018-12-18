Sn. Kudret Özersay, dün iki bakan arkadaşınızla birlikte Meclis bahçesinde çektirdiğiniz fotoğrafı yayınlayarak vermek istediğiniz mesaj çok merak edildi.

Sn. Ayşegül Baybars, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer emirname konusunda uzlaşı için önemli mesafe alındığını açıkladı. Yani yapılan emirname de hükümet olarak geri adım mı attınız?

Sn. Erdoğan Sorakın, CTP’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonunu iptal etme kararı oldukça yerinde bir karar. Bazı acıların taze olduğu bu dönemde kutlama yapmak doğru olmaz.

Sn. Mahmut Özçınar, geçmişe göre son zamanlarda medyaya demeçler vermeniz ve basın bildirileri yayınlamanız arttı. Acaba bu artışın nedeni nedir? Yoksa önümüzdeki dönemde siz de milletvekili adayı mısınız?

Sn. Ali Karavezirler, Cihangir Kulübü’nde gerçekleştirilen tavla turnuvasıyla minik Tuğsan için bir katkı da sizler koymuşsunuz. Bu arada turnuvada kupayı siz kazanmışsınız. Demek iyi bir tavlacısınız.

Sn. Özhan Monargalı, haftalar sonra üst üste galibiyetler alarak rahat bir nefes alan takımınız Dumlupınar’ın gençleşen kadrosuyla geleceğe iyi sinyaller verdiğini söyleyebiliriz.