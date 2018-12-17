banner237
Kuşlara yazık oluyor
Kuşlara yazık oluyor
10 0
GG hayata bağlandı
GG hayata bağlandı
64 0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
70 0
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
45 0
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
71 0
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
20 0
Porsche 911 elektriklenecek
Porsche 911 elektriklenecek
19 0
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
137 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner210
Mesajınız Var
banner215

Sn. Mustafa Akıncı, Anastasiadis’in geçtiğimiz gün verdiği bir demeçte doğal gaz konusunda yeni bir öneri ortaya atarak dört Rumlara bir bize şeklinde bir çözüm düşüncesini nasıl karşılıyorsunuz?

Sn. Biray Hamzaoğluları, geçtiğimiz hafta gerçekleşen bütçe görüşmelerinde Hasan Taçoy’a kürsüye giderken yaptığınız hareket medyada oldukça gündem oldu. İnşallah bu gibi hareketleri artık yapmazsınız.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa için yıllardır yapılması için çalıştığınız Açık Pazar konusunda son gelinen nokta nedir? Acaba 2019’da yeni Pazar yerinde alış veriş yapılacak mı? Allah kolaylık versin.

Sn. İsmail Arter, Derinya Kapısı’nın açılması sonrasında Güney Kıbrıs’tan gelen Rum sayısının neredeyse ikiye katlandığı ve özellikle esnafın yüzünü güldürecek alışveriş yaptığı dikkatleri çekiyormuş.

Sn. Cafer Gürcafer, Müteahhitler Birliği olarak aldığınız eylem kararı sonrasında hükümetten bir adım oldu mu? Yoksa yarın planlanan eylem yapılacak mı?

Sn. Hilmi Öztemiz, hayatınıza yön veren değerli öğretmenlerinizden Selim Can hocanın vefatı sizi derinden üzmüş diye duyduk. Allah rahmet eylesin.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.