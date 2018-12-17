Sn. Mustafa Akıncı, Anastasiadis’in geçtiğimiz gün verdiği bir demeçte doğal gaz konusunda yeni bir öneri ortaya atarak dört Rumlara bir bize şeklinde bir çözüm düşüncesini nasıl karşılıyorsunuz?

Sn. Biray Hamzaoğluları, geçtiğimiz hafta gerçekleşen bütçe görüşmelerinde Hasan Taçoy’a kürsüye giderken yaptığınız hareket medyada oldukça gündem oldu. İnşallah bu gibi hareketleri artık yapmazsınız.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa için yıllardır yapılması için çalıştığınız Açık Pazar konusunda son gelinen nokta nedir? Acaba 2019’da yeni Pazar yerinde alış veriş yapılacak mı? Allah kolaylık versin.

Sn. İsmail Arter, Derinya Kapısı’nın açılması sonrasında Güney Kıbrıs’tan gelen Rum sayısının neredeyse ikiye katlandığı ve özellikle esnafın yüzünü güldürecek alışveriş yaptığı dikkatleri çekiyormuş.

Sn. Cafer Gürcafer, Müteahhitler Birliği olarak aldığınız eylem kararı sonrasında hükümetten bir adım oldu mu? Yoksa yarın planlanan eylem yapılacak mı?

Sn. Hilmi Öztemiz, hayatınıza yön veren değerli öğretmenlerinizden Selim Can hocanın vefatı sizi derinden üzmüş diye duyduk. Allah rahmet eylesin.