Sn. Kudret Özersay, Meclis’te yaptığınız konuşmada statükonun devamından yana olmadığınızı söylediniz. Ancak neredeyse hükümette göreve başlayalı bir yıl oldu, hiçbir yolsuzluk dosyası yargıya taşınmadı.

Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz gün Meclis Bütçesi’nin görüşüldüğü sırada söylediğiniz ‘Milletvekili maaşları yetersiz’ sözünüz kamuoyunda gündem oldu. Ağızdan çıkan her söze dikkat etmek gerek.

Sn. Cemal Özyiğit, Kar-İş’le yaklaşık 11 aydır yaşanılan krizin aşılamamasının nedeni Eğitim Bakanlığı mı yoksa Maliye Bakanlığı mı? Bugün size Allah kolaylık versin.

Sn. Fuat Topaloğlu, Kar-İş olarak bugün yapacağınız eylemle acaba ilerleyen günlerde okullara taşımacılığı durduracağınızı mı açıklayacaksınız? Yoksa böyle bir niyet yok mu?

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan ve bölgesi için yeni yılda herhalde yeni projelere hız vereceksiniz. Zira şu sıralar hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor.

Sn. Ahmet Özyaşar, Spor Şurası ile ilgili komitelerden birinde siz de görev almışsınız. Bugün sonuç bildirileri hazırlanacak herhalde. Umarız olumlu bir şeyler çıkar.