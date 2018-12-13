Sn. Mustafa Akıncı, geçirmiş olduğunuz cerrahi operasyon nedeniyle öncelikle geçmiş olsun. Önümüzdeki günlerde yeniden hareketlenmesi beklenen Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeler öncesi dinlenmeniz gerek ama.

Sn. Tolga Atakan, takımınız Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sonuçlar sizi de memnun etmemiş olsa gerek. Ancak bundan sonrası için devam edilecek Avrupa Ligi’nde umudunuz var mı?

Sn. Mehmet Harmancı, Kanlı Dere üzerine yapılması planlanan yürüyüş yolu için çalışmaların hızla ilerlediğini belirttiniz. Ancak bu derenin bazı yerlerinde yürüyüş yapmak oldukça sakıncalı.

Sn. Çağıl Çırakoğlu, İskele bölgesi avcılık birliğinin kontrolünde bulunan ve yaklaşık 300 civarı keklik yetiştirilen yerin geçtiğimiz hafta bazı kendini bilmezler tarafından kapılarının açılması sonucunda keklikler telef olmuştu. Acaba failleri bulunabildi mi?

Sn. Ali Karavezirler, anlaşılan Değirmenlik bölgesi için yeni yatırımlar planlıyorsunuz. İnşallah bu yatırımlar bölge halkına da katkı sağlayacak yatırımlar olur.

Sn. Erdinç Küçükuncular, bugün itibariyle başlattığınız 1 TL’ye simit satarak Dikmen bölgesinde selden etkilenenlere yardım projeniz çok güzel ve örnek bir çalışma. İnşallah kısa sürede hedefe ulaşırsınız.